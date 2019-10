Les objets du vin (3/4) : rencontre avec Yves Rousset-Rouard, collectionneur de tire-bouchons

Pour Yves Rousset-Rouard, les tire-bouchons représentent des trésors de l'histoire. Collectionneur, il a créé un musée à Ménerbes dans lequel il expose plus de 1 000 pièces venant du monde entier. La plupart d'entre elles ont été achetées lors de grande vente aux enchères ou dénichées dans des brocantes. Si certains sont uniques en leur genre, chaque tire-bouchon, ancien ou moderne, est le témoignage d'une époque. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 09/10/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 9 octobre 2019 des reportages sur l'actualité politique, économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.