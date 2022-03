Les obsèques de Jean-Pierre Pernaut ce matin à Paris

Ils ont traversé le pays pour déposer quelques mots, des fleurs et des photos. Pendant plus de 30 ans, Jean-Pierre Pernaut a partagé leur quotidien. Ces téléspectateurs qui l'appelaient volontiers Jean-Pierre : "tous les midis, il était à table avec nous" ; "il était d'une gentillesse incroyable. En plus, il aimait la France profonde, celle dont on ne parle jamais". Justement, cette France était mise en lumière tous les jours grâce aux correspondants dans les régions. Ces correspondants sont notre famille. Des confrères admiratifs étaient également présents. "Il était pionnier, novateur et c'est lui qu'on embrasse aujourd'hui", confie Gilles Bouleau. Ce mercredi matin sur le parvis de la basilique Sainte-Clotilde, le monde de la télévision salue le professionnel. Le monde de la politique aussi était là : Nicolas Sarkozy, Brigitte Macron ou encore Valérie Pécresse. Ses proches sont aussi venus le saluer le cœur lourd. Non, il ne l'oublieront jamais. Ils sont juste venus lui dire au revoir. TF1 | Reportage C. Abel, L. Adda