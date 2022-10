Les obsèques de Lola dans le Pas-de-Calais

C'est au sein de la collégiale Saint Omer, dans le centre-ville de Lillers, que se tiendra la cérémonie en hommage à Lola. Ici, que proches et anonymes seront réunis afin de faire leurs derniers adieux. "Depuis quelques jours, on pense tous à Lola et montrer aux parents qu'on les soutient", témoigne une femme, émue. Sur les terres d'origine de la maman de Lola, l'émotion est vive. La violence de la disparition de la petite fille a bouleversé les habitants. "Même sans être parents, on est humains et ce qui s'est passé là...", confie un habitant. Le temps de la cérémonie, certains magasins fermeront leurs portes. La fête foraine, elle, n'ouvrira qu'en fin de journée. Toute la ville est plongée dans le silence, unie derrière la famille. D'ailleurs, la solidarité dépasse largement la région. La capacité de la collégiale étant limitée à 500 places, la cérémonie sera diffusée par des haut-parleurs pour que tous puissent se recueillir. Après cet hommage public, l'inhumation de la petite fille se déroulera dans la plus stricte intimité. TF1 | Reportage L. Merlier, O. Stammbach, B. Rey