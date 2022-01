Les œufs bientôt plus chers ?

Dans cette petite exploitation, la situation est devenue très difficile ces derniers mois. Thonny a repris cette ferme il y a trois ans. Depuis, sa facture s’est alourdi, environ 30% d'augmentation pour l'alimentation de ses poules. "Un œuf comme celui-là ne me rapporte à peu près rien. Tout part aux remboursements, décharges et investissements", explique-t-il. Pour compenser, il a dû trouver des solutions. Pas le choix, il faut rehausser le prix de vente des œufs. Même constat dans cette autre ferme, à quelques kilomètres de là. Mickaël a dû augmenter ses prix, soit deux centimes de plus par œuf. "On trouvait que c'était le minimum et que ça pouvait rester raisonnable, mais ça ne suffit pas", dit-il. Il rajoute : "on pense qu'il y a un risque d'augmentation des aliments à venir dans l'année puis, on verra au mois de juillet si cette augmentation suffit ou pas". Ce représentant d'une boutique de produits locaux compte soutenir Mickaël. Les éleveurs de poules pondeuses espèrent obtenir une hausse d'au moins 20% du prix d'achat de leurs œufs. Les négociations avec la grande distribution sont en cours. TF1 | Reportage T. Lagoutte, P.F. Watras