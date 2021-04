Les œuvres d'art remplacent les panneaux publicitaires à Saint-Dizier

C'est une première dans la carrière de ce colleur d'affiches de Saint-Dizier, en Haute-Marne. Il accroche une reproduction du grand peintre japonais Hokusai en pleine rue. Dans tous les quartiers de la ville, y compris les zones commerciales, les tableaux de grands maîtres s'affichent depuis quelques jours. Un Van Gogh sur un rond-point, un Renaudin un peu plus loin, une quarantaine de panneaux ont ainsi été loués par la ville pour une campagne où le culturel a remplacé le publicitaire. "Ça fait du bien de regarder quelque chose de beau", a confié une habitante. Pour un budget de 10 000 euros, les plus belles œuvres de l'histoire de la peinture sont ainsi exposées. Elles resteront durant quelques jours pour les plus grandes affiches, et pendant un mois pour les plus petites. Ce musée insolite est déjà devenu un objectif de balade pour de nombreux habitants. Au mois de mai, ce sont des citations qui viendront s'afficher sur les vitrines des commerces, avec des musiques classiques diffusées dans tous les parcs de la ville.