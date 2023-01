Les oiseaux migrateurs passent l'hiver dans les Landes

Le jour n’est pas encore levé, mais dans l’obscurité, on les entend déjà par milliers. Dans le raffut de la réserve d’Arjuzanx (Landes), quelques photographes amateurs sont venus profiter du spectacle. Les grues décollent les unes après les autres pour retrouver les champs de maïs où elles vont se nourrir. Paul Lagrué, l’un des gardes de la réserve, tente de repérer leur provenance et leur trajet migratoire. Cette année, elles semblent vouloir rester dans les Landes. Le réchauffement du climat a naturellement son effet sur les oiseaux. Autrefois site d’étape pour les plus grands échassiers d’Europe, la réserve d’Arjuzanx serait-elle en train de devenir un lieu de villégiature pour ces migrateurs qui avaient l’habitude de pousser jusqu’en Espagne, voire au Maghreb. "Plus les hivers vont s’adoucir, plus elles vont garder le régime alimentaire qu’elles ont au printemps et en été", explique Thomas Florane, garde naturaliste de la réserve. La fin de la période d’hivernage devrait avoir lieu en début février, les grues repartiront alors vers le nord de l’Europe. TF1 | Reportage E. Braem, C. Brousseau