iPhone 12 retiré des ventes : les ondes de nos téléphones portables en question

Voici l'objet qui préoccupe les autorités, l'iPhone 12, sorti il y a trois ans. Ce sont les ondes qui émanent de l'appareil qui sont dans le viseur, celles absorbées par le corps humain. Dans le cas du modèle Apple, elles seraient supérieures à la réglementation européenne. Légèrement supérieures si l'on en croit Jean-Noël Barrot, le ministre en charge de la Transition numérique. Une simple mise à jour effectuée par la marque à distance pourrait suffire à régler le problème. Et ce ne serait pas une première, il s'agit du 43ème téléphone dont la vente est interrompue en raison des ondes. Six modèles ont été rappelés, alors même que nos règles européennes sont moins strictes que celles des Américains ou des Canadiens. À ce stade, les études ne permettent pas d'établir avec certitude la gravité du problème. Voici les recommandations du docteur Marc Arazi : préférez le kit main-libre, un peu moins nocif en tout cas pour les conversations courtes, et ne dormez jamais avec le téléphone allumé près de votre tête. TF1 | Reportage D. De Araujo, J.P. Féret, C. De Kervenoael