Les orages vont-ils continuer ?

On s’apprête à vivre trois à quatre jours compliqués. Demain, on aura droit à des orages qui vont remonter du Sud-Ouest jusqu’au Nord. Ils seront localement violents. On va surveiller la situation, notamment dans le Sud-Ouest. Mercredi, des salves orageuses sont prévues du Sud-Ouest vers le Nord-Est. Jeudi, encore quelques orages prévus sur le Nord-Est. Néanmoins, cela devrait enfin se terminer, ils vont s’évacuer. À partir de vendredi et pour tout le week-end, il va faire encore très chaud, mais avec un temps très sec et ensoleillé. É. DHÉLIAT