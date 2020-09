Les orchestres d'enfants font leur rentrée

Quelques semaines après la rentrée des classes, les écoles de musique font également la leur. À Thionville (Moselle), les enfants ont repris le chemin des salles de répétition après des mois d'arrêt. Pas de masque en jouant mais les chaises et les pupitres ont été espacés. Le piano, qui passe de main en main, doit être nettoyé entre chaque élève. De leur côté, les parents sont aussi heureux de cette reprise d'activité musicale. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 17/09/2020 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 17 septembre 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.