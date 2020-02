Les orchidées à l'honneur dans les serres du Jardin des Plantes à Paris

L'exposition "Mille et une orchidées" s'installe au Jardin des Plantes à Paris jusqu'au 2 mars prochain. Souvent sollicitées par les visiteurs, trois associations d'amateurs sont présentes à cet événement. Dans le pays, près de dix-huit millions d'orchidées sont vendues chaque année. Les collectionneurs, eux, n'hésitent pas à parcourir le monde entier pour découvrir des variétés rares. Notre équipe est allée à leur rencontre pour dénicher quelques conseils. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 20/02/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 20 février 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.