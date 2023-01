Les orfèvres de la fève

Chaque année, elles sont secrètement gardées. Façonnées, sculptées et dorées pendant des mois, elles nous révèlent enfin un peu de leur magie. Dans l'atelier, les fèves de Colas Clamecy sont fabriquées à la main depuis 85 ans. Depuis plus de vingt ans, Alexandre Colas a pris la relève de son père et de son grand-père avant lui. Un million quatre cent mille fèves sortent de l'usine chaque année. Les fèves cuisent ensuite à 1 000 degrés avant d'être décorées. Entièrement peinte à la main, une collection s'intitule "La crèche de Bethléem". Un travail d'orfèvre qu'Alexandre a appris en regardant son père. Dans la campagne bourguignonne, un boulanger attendait ce moment depuis un an. Jérôme Bruet de "Les Champs du Destin" va enfin pouvoir glisser ses nouvelles collections de fèves de Clamecy dans ses galettes. Faites sur mesure, elles reflètent chaque année l'identité du lieu et de son pain. Ces petits bijoux de la faïencerie de Clamecy, c'est un peu de son état d'esprit et de son art qu'il incorpore dans ses galettes. Dans une famille dijonnaise, on ne déroge pas à la tradition. C'est le petit Tiane qui est le roi de la famille. Il a trouvé la fève et a devant ses yeux un morceau de savoir-faire de la faïencerie de Clamecy. TF1 | Reportage N. Hadj-Bouziane, G. Martin, T. Gathy