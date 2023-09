Les orgues de barbarie font leur festival

Les orgues de barbarie nous transportent dans une autre époque. Des passionnés sont venus de toute l'Europe pour un festival très réputé à Oingt, dans le Beaujolais. Ils vous emmèneront à la campagne, à la mer, au pays des merveilles. Oubliez que ce n'est qu'un instrument. C'est un orchestre, une fièvre même qui s'empare chaque année de ce petit village perché du Beaujolais. Ils sont 80 à tourner la manivelle à chaque coin de rue et viennent de toute l'Europe. Ils vous diront que grâce à ce bijou mécanique né au XVIIe siècle, ils ont trouvé la musique du bonheur. Pour faire résonner un orgue de barbarie, il faut aussi faire des petits trous. Et c'est une affaire très sérieuse. Pierre vend ses partitions, ou plutôt ses cartons, entre quinze et cent euros le tube. À tester avant d'acheter. Vous pensez encore que votre vieil orgue de barbarie est bon pour le musée ? Faîtes plutôt un tour à l'église. Ce quatuor vous fera changer d'avis, tout comme ce duo rock 'n' roll. Alors, qu'attendez-vous pour vous y mettre ? TF1 | Reportage G. Charnay, G. Russel