Les orgues de Notre-Dame en pleine restauration

En quelques notes, ils prennent la mesure de leur travail bien fait. Sept facteurs d'orgues restaurent le cœur de cet instrument majestueux, datant de 1733. Dans une manufacture de l'Hérault, Kevin Galinier reprend les joints en cuir. "Pour moi, je trouve que c'est une chance", témoigne-t-il. Dix mois de travail sont nécessaires. L'étanchéité doit être parfaite pour que l'air circule au bon endroit. La note sonnera ainsi le plus juste possible. Trois ateliers du pays se répartissent la restauration de cet orgue. Ici, ce ne sont pas les tuyaux qui sont nettoyés, mais les grandes pièces de bois sur lesquelles ils reposent, appelées les sommiers. En 2020, ces parties essentielles de l'instrument ont été démontées avec précision. Il a fallu quatre mois pour la dépose de l'orgue de Notre-Dame, et constater que l'incendie l'a épargné. Les pompiers sont parvenus à éviter de l'arroser et de faciliter grandement le travail des artisans. Ce mardi midi, les responsables de la restauration sont venus constater l'avancée du chantier. Le grand orgue symphonique doit résonner de nouveau en avril 2024, cinq ans jour pour jour après l'incendie. TF1 | Reportage Y. Hovine, S. Humblot