Les origines de nos expressions, "à vos souhaits"

Voilà une expression que l'on apprend depuis tout petit. Aussi longtemps qu'on s'en souvienne, on répète cette formule déconcertante mécaniquement, sans trop savoir pourquoi, juste par politesse. "À vos souhaits", c'est vrai que c'est étrange. Pourquoi souhaiterait-on quoi que ce soit à quelqu'un qui vient de nous éternuer dessus avec des postillons qui peuvent aller jusqu'à 50 kilomètres à l'heure ? Pour comprendre les origines de cette expression, on a tenté de trouver l'endroit le plus adapté. Nous avons posé la question à un linguiste et comme souvent, pour comprendre l'origine d'une expression, il faut se plonger dans nos livres d'histoire. Mais la formule telle qu'on la connaît aujourd'hui, trouverait racine au XIVème siècle durant la grande épidémie de peste. Il n'y a pas que dans le pays que l'expression vise à nous souhaiter une bonne santé ou un bon rétablissement. En Italie, "à tes souhaits" se dit "salute", ce qui signifie "santé". TF1 | Reportage D. De Araujo, F. Mignard, V. Capus