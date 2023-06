Les ostensions : un an de fête

C'est un retour plusieurs siècles en arrière. Il y a les habitués et ceux qui participent pour la première fois. Plus d'un millier de figurants et un décor impressionnant d'une forêt reconstituée dans la rue principale de Saint-Junien (Haute-Vienne) pour rappeler les premiers temps de la ville. Des personnages et un cours d'histoire à ciel ouvert qui attirent plusieurs dizaines de milliers de spectateurs. En 994, un champignon sur l'ergot du seigle pour faire le pain tue la population. Pour stopper l'épidémie, les reliques de Saint Martial, évangélisateur de Limoges, sont exposées. En quelques jours, 7 000 guérisons sont constatées selon les croyants. Depuis, ces ostensions, qui reviennent tous les sept ans, sont l'occasion d'une grande fête dans une vingtaine de villes et villages. Préparées plusieurs mois à l'avance, les célébrations rassemblent de nombreux bénévoles. Les festivités se poursuivront ce lundi soir avec la fermeture symbolique des quatre portes de la ville. Les reliques regagneront définitivement leur tombeau, avant d'être ressortis en 2030, date des prochaines ostensions limousines. TF1 | Reportage C. Parédès, E. Sarre