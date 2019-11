Les ostréiculteurs reçoivent déjà dans leurs cabanes à huîtres de Leucate

À Leucate, dans l'Aude, les gourmands savourent déjà des huîtres fraîches au beau milieu d'un port ostréicole. Et si elles sont aussi bonnes, c'est qu'on va les chercher tout près dans l'étang de la ville. Théo Boniface, ostréiculteur, les récupère lui-même. Il approvisionne aussi des poissonniers et des restaurants, mais 50% de sa production sont servis directement dans son atelier. Comptez entre cinq et dix-huit euros pour une assiette de coquillages. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 28/11/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 28 novembre 2019 des reportages sur l'actualité politique, économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.