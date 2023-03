Les ours de fil en aiguille

Depuis 25 ans, Cyriaque Lecomte réalise son rêve d'enfant en donnant vie à des ours en peluche. Ce matin-là dans l'atelier de Cyriaque, un certain Lucien, une nouvelle création, va voir le jour sous nos yeux. Pour la tête, il assemble trois morceaux taillés dans un coupon de mohair, du poil de chèvre piqué sur du coton. Au terme d'un patient travail de couture entièrement à la main, l'ours va prendre forme sous l'effet du rembourrage. Son savoir-faire, Cyriaque le tient d'un autre fabricant. Encouragé, il s'est lancé à tâtons dès ses 19 ans. De ses ours, il connaît tout ou presque. Il en a même raconté l'origine dans un livre. En y apprend que le premier ours articulé est né en 1903, dans l'entreprise Steiff. Cette dernière se situe en Allemagne et est toujours en activité. L'ours, une peluche tellement populaire qu'elle s'invite même dans les programmes télé, comme dans Bonne nuit les petits. Cyriaque sait à quel point ces ours comptent pour leurs propriétaires. Il a eu l'idée de proposer un atelier de réparation. Dans l'atelier de Cyriaque, Lucien s'apprête à rejoindre ses camarades. Un régiment prêt à déployer ses trésors de tendresse. TF1 | Reportage M. Croccel, Q. Danjou