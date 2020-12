Les ours en peluche de "Nours De Domy" sont fabriqués à la main

Dans l'atelier de Dominique Simon, les ours en peluche n'ont jamais la même tête ou la même couleur. Ils ont des yeux rieurs avec de longs cils, une mine renfrognée, un regard espiègle ou parfois coquet. Les nounours sont tout droit sortie de l'imagination et du savoir-faire de leur créatrice qui leur donne la vie à la manière d'un célèbre pantin italien. Derrière leur apparence bien sage se cache un secret. "On peut lever le bras et les faire tourner. Ils ne risquent rien", affirme Dominique Simon. Pour en fabriquer, il lui faut de la matière en fibre polaire pour la douceur et de quoi bien les garnir pour donner la forme définitive. Il faut ensuite assembler les parties, une opération des plus délicates et des plus importantes. Ces fabrications sont un gage de qualité et de sécurité pour ses acheteurs. Un succès qu'on mesure en parcourant l'album photos de l'atelier. Ce dernier contient des centaines de modèles dont certains sont partis vivre à l'autre bout du monde et une inspiration toujours renouvelée.