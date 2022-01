Les paiements chez les buralistes font un tabac

On pourrait croire entrer dans un centre des finances publiques, mais non, c'est un bureau de tabac. C'est également un restaurant qui vend des cartes postales et des journaux. Ici, on peut payer de plus en plus de choses. "Je viens chercher mes cigarettes ici, je viens également chercher mes timbres, je viens aussi payer mes impôts parce que j'ai des contraventions", témoigne une cliente. Les factures sont scannées par la machine de la Française des jeux, qui sert aussi aux tickets du loto. En un an, 540 Français ont payé ici principalement des contraventions et la redevance audiovisuelle. A 100 mètres du bureau de tabac, le centre des impôts est fermé. Il redirige désormais vers le buraliste et beaucoup s'en plaignent : "je ne comprends pas pourquoi on devrait payer les amendes au tabac", "le tabac en fait va regrouper tous les services administratifs, donc on va être obligés de faire la queue pour tout". TF1 | Reportage P. Gallaccio, X. Boucher