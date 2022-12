Les paniers de Noël remplacés par des bons d'achat

Pour Noël, Michel a eu une très bonne surprise. Il a reçu un cadeau de la part de la mairie, un bon d'achat de 25 euros. Et il a déjà une petite idée de là où il va le dépenser : au restaurant. Pour les commerçants, c'est un coup de pouce en cette fin d'année. Nadège Boutot est coiffeuse. Elle a déjà reçu quelques bons. "Je trouve que c'est une belle initiative de la part de la mairie, car ça permet effectivement de faire profiter les commerçants", affirme-t-elle. Mais celle qui rencontre le plus de succès, c'est Sophie Nauche. Dans sa boucherie, plus d'une soixantaine de bons ont été récoltés. Le bon est valable dans tous les commerces de la commune. Pour en profiter, il y a une seule condition : avoir plus de 70 ans. Cette initiative a été proposée par le maire, Yves Laporte. C'est un budget conséquent pour cette petite commune de 2 800 habitants. Attention tout de même à ne pas trop tarder pour dépenser son bon cadeau. Il est valable jusqu'au 15 janvier. TF1 | Reportage J. Duong, C. Olive