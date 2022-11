Les panneaux de la colère à Saint-Cirq-Lapopie

Au-dessus du Lot, se dresse l’un des plus beaux villages de l’Hexagone, Saint-Cirq-Lapopie. Un paysage verdoyant que certains habitants craignent de voir défiguré. Sur ses plateaux, TotalEnergies prévoit d’installer 44 000 panneaux solaires. Selon les opposants, près de 7 000 arbres seraient abattus. Prévu dans trois ans, le parc photovoltaïque doit mesurer 19 hectares, soit 27 terrains de foot. Un collectif craint que le projet fasse fuir les touristes. Le directeur du parc régional des Causses du Quercy, Philippe Andlauer, exige une centrale solaire plus petite sous forme de coopératif pour que les habitants gardent le contrôle. Le projet s’étend sur plusieurs communes. Les élus ont négocié et ont réussi à réduire la taille du parc et à le camoufler. Aujourd’hui, ils défendent ce projet qui devrait fournir de l’électricité pour 15 000 personnes. Un agriculteur possède des terres dans le village. Ses brebis pourront pâturer sous les panneaux solaires et entretenir le site. La préfecture doit encore se prononcer. Si le projet est validé, les travaux devraient durer plus d’un an. TF1 | Reportage M. Chaize, P. Mislanghe