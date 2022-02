Les panneaux de la discorde à Strasbourg

GCO comme Grand Contournement Ouest, trois lettres qui ont déchaîné les passions pendant des décennies en Alsace. Longtemps plus grand chantier de l'Hexagone, ces 24 kilomètres d'un bitume flambant neuf sont nés sous de mauvais hospices. Avant, on arrivait à Strasbourg par le nord ou le sud quasi directement et gratuitement. Le GCO doit éloigner le trafic de transit, mais les panneaux indicateurs induisent les automobilistes en erreur. Depuis son ouverture il y a un mois, la seule indication "Strasbourg" renvoie sur un péage. Évidemment, cette portion d'autoroute est payante. Elle est même la deuxième la plus chère de l'Hexagone, entre deux à cinq euros, en fonction des horaires et de votre véhicule. À Strasbourg, une association se mobilise pour que de nouveaux indicateurs soient installés. Plus de 8 000 pétitionnaires sur Internet. Pour eux, si des locaux ne se font plus avoir, ce n'est pas le cas pour les touristes. La collectivité européenne d'Alsace se dit favorable à une modification, la préfecture temporise et le ministère des Transports réfléchit. Cela pourra durer. TF1 | Reportage J. Rieg-Boivin, E. Schings