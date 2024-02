Les panneaux municipaux s'affichent sur votre téléphone

Dans cette commune, les habitants reçoivent des invitations de Monsieur le maire grâce à une application. Pour qu'aucune information n'échappe aux habitants, la mairie publie quotidiennement. Avant de recevoir une notification, il faut avoir téléchargé l'application et s'être abonné à la communauté. En bons élèves, nous avons bien reçu notre invitation. Qu'en est-il des 12.000 habitants de Brignais (Rhône) ? Le maire nous explique : "On sait que globalement, on va toucher un quart des gens qui habitent Brignais", soit 3 000 habitants qui, désormais, peuvent retrouver les informations des panneaux municipaux sur leurs téléphones. Cette innovation coûte 1 200 euros chaque année à la mairie. Dans l'Hexagone, 11 000 collectivités ont sauté le pas. Et même la Gendarmerie nationale s'y est mise pour relayer ses messages de prévention et ses alertes. L'application a même permis de sauver une vie. Grâce à elle, une personne a été retrouvée rapidement. TF1 | Reportage L. Jeanson, C. Bruère