Les panneaux ont-ils le champ libre ?

Sur ces neuf hectares d'herbe, un gros chantier démarre. Dans quelques mois, treize mille panneaux solaires y seront installés pour produire de l'électricité. Le site sera prêt à la fin de l'année. Il alimentera près de 3 000 foyers du secteur. Les terres agricoles ont l'avantage d'offrir de grandes surfaces. Dans l'Hexagone, 167 projets de ce type sont en production, près d'un millier sont en développement. Cependant, cette expansion ne convient pas à tout le monde. Certaines communes n'en veulent pas, la majorité des habitants non plus. Pour séduire les agriculteurs, les producteurs d'électricité tentent de combiner ces deux activités. Exemple chez ce céréalier, quatorze rangées de panneaux verticaux entre les cultures d'orge ou de lavande. L'installation et l'entretien sont payés par l'énergéticien. Il assure suivre une réglementation stricte pour ne pas rendre inutilisables ces terres agricoles. Aucune étude n'a à ce jour prouvé le bienfait des panneaux sur les cultures. Ils garantissent néanmoins un revenu fixe dans un contexte où beaucoup d'agriculteurs ont du mal à vivre de leur travail. TF1 | Reportage I. Blonz, G. Martin