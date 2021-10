Les paquebots de retour à Cherbourg, mais a minima

Les bateaux de croisière ont repris leurs escales à Cherbourg. Une image qui fait du bien. Pour les habitants, c'est une excellente nouvelle. "C'est une bonne chose pour la région", "ça nous manquait", disaient certains d'entre eux. Par ailleurs, les touristes peuvent descendre du bateau et suivre Emmanuelle Argentin, leur guide, mais le protocole sanitaire est très strict. Des touristes allemands sont heureux de découvrir Cherbourg mais aussi un peu frustrés. "Je ne serais jamais venu à Cherbourg sans cette croisière. On doit rester tous ensemble. On ne peut pas faire les boutiques ou visiter la ville par nous-même", "j'espère qu'on pourra de nouveau faire les boutiques lors de la prochaine croisière. D'habitude, on préfère descendre du bateau et choisir les boutiques et les restaurants", expliquent certains. Sentiments également mitigés pour les commerçants qui préfèrent rester positifs. Le retour des touristes était attendu par toute une ville. Tous espèrent désormais l'assouplissement des protocoles sanitaires.