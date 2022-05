Les paquebots de retour sur la Côte d’Azur

Ils sont de retour dans la baie de Cannes (Alpes-Maritimes). Deux paquebots de croisière au mouillage et des passagers débarquent pour découvrir la région. C’est un retour très attendu par les professionnels du tourisme, qui organisent les excursions à terre, privés de clients pendant deux années de crise sanitaire. Les bateaux ne sont pas encore pleins, car certaines compagnies appliquent toujours des jauges à bord. Mais c’est un bon début, 150 escales sont déjà prévues à Cannes, cette saison. Cela fait du travail en perspective pour Ahmed Bendjama, chauffeur de petit train. Les touristes américains en croisière sont là pour se faire plaisir, sans trop regarder la dépense. Restaurant, achats de vêtements et de petits souvenirs, les commerçants du centre-ville compte sur cette clientèle étrangère au fort pouvoir d’achat. Les retombées économiques des croisières pour la ville sont loin d’être négligeables. Sans revenir encore au niveau d’avant crise Covid, la reprise est là. Cette année, entre 250 et 300 000 croisiéristes sont attendus sur la croisette. TF1 | Reportage V. Capus, D. Labo