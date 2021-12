Les paquebots polluent la vie des Marseillais

C'est son pire cauchemar qui entre au port de Marseille. Un deuxième ferry est venu se mettre à quai à quelques encablures de son salon. Ces bateaux vont rester à quai plusieurs jours. Le bruit sourd des moteurs, pour ne plus les entendre, Bernard porte désormais chez lui un casque de chantier. Il y a le bruit, mais il y a aussi les fumées, des panaches noirs lorsque les bateaux entrent au port, et dont les riverains retrouvent les traces jusque sur leur terrasse. Et même quand ils sont amarrés, pour produire l'électricité à bord, les moteurs auxiliaires continuent de fonctionner et d'émettre des polluants. À Marseille, un tiers des émissions de polluants proviennent du trafic maritime. Et depuis la reprise des traversées, notamment vers l'Algérie, les panaches et les pics de pollution sont plus nombreux. Mais la pollution la plus dangereuse est plus globale, moins visible. Le grand port de Marseille dit n'avoir aucune solution alternative pour le moment. Un nouveau terminal pour les ferries est en construction. En attendant, les riverains vont devoir prendre leur mal en patience. TF1 | Reportage B. Guenais, S. Fargeot