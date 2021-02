Les parents en retard à la garderie bientôt mis à l’amende dans la Somme ?

Depuis quelques jours à Moreuil (Somme), c'est une décision qui a du mal à passer. Excédée de voir les familles récupérer leurs enfants en retard à la garderie, la commune instaure des amendes. "Je suis indignée", déclare une mère de famille. "Chaque personne peut être en retard pour un accident ou la circulation. Je ne vois pas pourquoi on paierait plus pour cinq ou dix minutes de retard", ajoute-t-elle. Pour quinze minutes de retard, il faudra payer cinq euros, dix pour trente minutes et jusqu'à 50 euros pour une heure de retard. Premiers concernés, les parents sont mitigés. Au centre de loisirs de la commune, on constate de plus en plus d'abus alors que l'accueil périscolaire a été étendu de 18h à 18h30. "Ça engendre des gardes pour nos employés qui, eux, ont des enfants et qui engendrent des frais supplémentaires pour leur garde", explique la directrice. Ces retards concerneraient quelques familles mais le maire voulait une décision forte, très dissuasive. Il espère toutefois ne pas avoir à l'appliquer.