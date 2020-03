Les Parisiens respectent-ils les règles de confinement ?

En cette période de confinement, les verbalisations ont commencé à Paris. Ce mercredi à la mi-journée, 500 amendes ont déjà été enregistrées et ce chiffre continue d'augmenter. Sur place, 2 500 policiers s'assurent du respect des règles de confinement. Ces derniers ont été plus souples jusqu'ici, mais cela ne va pas durer.