Les paroles d'Emmanuel Macron n'ont pas apaisé la colère des policiers

Emmanuel Macron a manifesté un soutien très clair aux forces de l'ordre dimanche, lors de son allocution. Il a notamment affirmé que sans ordre républicain, il n'y a ni sécurité ni liberté. Malgré cela, des centaines de policiers, dont certains en uniforme, se sont retrouvés sur l'esplanade du Trocadero, à Paris, à entonner la Marseillaise et à exprimer leur ras-le-bol. Leur objectif principal : réclamer une audience à l'Elysée.