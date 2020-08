Les particuliers remplissent leur cuve de fioul avant l'automne

A l'approche de la fin de l'été, le le fioul est au moins cher. On en profite alors pour remplir sa cuve. Le fioul est plébiscité en zone rurale, car il reste l'une des sources d'énergie les moins chères pour se chauffer.