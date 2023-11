Les passages secrets de la cathédrale byzantine

C'est un point de vue dont vous pourriez rêver, insolite et totalement inattendu. Se perdre entre les dômes de la plus grande cathédrale byzantine de l'Hexagone, depuis peu, tout le monde peut tenter l'expérience. Et vous l'ignorez sans doute, ici, il n'y a aucune charpente. Cette visite des toits de la cathédrale de Périgueux nous faisait très envie. Mais le temps se gâte. Nous choisissons donc de nous réfugier dans le clocher, dans le sillage de l'organiste de l'édifice. Il faut se frayer un passage. Le son des cloches du monument est considéré comme parfait. La grande cloche n'a été accordée qu'une seule fois, en 1846. Des spécialistes viennent de toute l'Europe pour l'enregistrer. Dans la cabane du carillonneur, on découvre un carillon folklorique. Sous les fondations de la cathédrale, nous découvrons un lieu que vous auriez bien du mal à imaginer. Nous nous trouvons dans la grotte Saint-Front, un lieu de prières. Pour information, la cathédrale Saint-Front abrite une multitude de détails que beaucoup ignorent. Classée au patrimoine mondial, elle est dessinée sur le modèle d'une croix grecque. TF1 | Reportage E. Braem, C. Brousseau