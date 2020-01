Les passionnés redonnent vie aux limonaires

De véritables merveilles de musique mécanique, les limonaires revivent grâce aux passionnés. Gérard Mougin en fait partie. Depuis sa retraite, il s'est pris de passion pour ces orgues de barbarie. Dans son atelier à Cornimont (Vosges), il récupère ces orgues dans un bien triste état et les sauve de l'abandon. Une passion qui semble avoir été transmise à ses petits-enfants. Ces derniers sont toujours émerveillés par la patience de leur grand-père dans ce travail. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 24/01/2020 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 24 janvier 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.