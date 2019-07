Les Pastourelles de Campan, un groupe folklorique centenaire

Depuis 100 ans, Les Pastourelles de Campan sont une institution. Ils font revivre les danses, les musiques et les traditions ancrées dans cette vallée des Hautes-Pyrénées. En coulisses, les petites mains travaillent sur les tenues du groupe, notamment en tricotant et en brodant. Ces dernières s'inspirent de la mémoire de la vallée tout en restant fidèles à leurs racines. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 11/07/2019 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 11 juillet 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.