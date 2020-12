Les pâtes de fruits, une tradition gourmande en Auvergne

En Auvergne, la fabrication des pâtes de fruits suit le même rituel depuis le Moyen Âge. Il faut des fruits, du sucre et une cuisson minutieuse. Le secret, c'est extraire toute l'eau pour ne garder que la pulpe. Thierry Constant est un artisan chocolatier, mais la pâte de fruits fait partie de son patrimoine auvergnat. Une fois cuite, il fait reposer la purée fruitée à température ambiante pendant 24 heures. Puis, il la découpe à l'aide d'un instrument appelé "guitare". À la fin du XIXe siècle, l'Auvergne comptait plus de 23 entreprises spécialisées dans les pâtes de fruits et les fruits confits. Le secteur avait employé des milliers de personnes. La société Cruzilles est l'ultime rescapée de cette époque. Chaque année, elle confectionne 60 millions de pâtes de fruits avant de les exporter vers 40 pays. Elle n'utilise pas de machine. Les produits sont placés à la main dans son écrin pour Noël. Abricot, fraise, mandarine, fraise, pomme, poire... chaque parfum éveille les souvenirs. En Auvergne, la pâte de fruits traditionnelle est vendue à environ 20 euros le kilo.