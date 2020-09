Les patrons de petites entreprises ont peur de devoir mettre la clé sous la porte

Face à la peur du Covid, plus de la moitié des patrons des PME et TPE craignent de devoir fermer définitivement d'ici la fin de l'année si la situation ne s'arrange pas. À Tourcoing (Nord), la dizaine de salariés d'une ferronnerie se bat tous les jours pour tenter d'honorer des commandes moins nombreuses. N'ayant aucune visibilité, le gérant se pose un tas de questions. L'événementiel figure également parmi les secteurs les plus touchés par la crise avec une chute de 95% des activités. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 28/09/2020 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1.