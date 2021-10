Les pavés de Roubaix, l’emblème du Nord

Il serpente au beau milieu des champs posé là depuis, on ne sait plus combien de temps. Et à chaque passage d'un tracteur ou d'une voiture, il se bombe un peu plus. Le pavé est ici enraciné dans cette terre du Nord qui en a d'ailleurs fait tout un symbole. À bien y regarder, le pavé est partout. Au cœur du vieux Lille, on le bichonne, on le rénove et on le remplace. Pas question de le couvrir de béton, ce serait comme effacer l'histoire. D'ailleurs, dans le lycée professionnel Horticole de Raismes, les jeunes apprennent le pavage. Un travail lourd et harassant. Durant un siècle, la région s'est ainsi veinée de pavés pour faciliter le travail des champs et des usines. Tout cela par des ouvriers devenus, à la longue, les forçats de la route. Alors, on aime tellement le pavé qu'on le mange. Le Pavé du Nord est un fromage vieux de plus de 100 ans qui est affiné dans les caves roubaisiennes. On dit souvent que l'enfer est pavé de bonnes intentions, mais dans le Nord, ce sont les pavés qui sont devenus, pour certains, un enfer. Mais personne ne veut y toucher ou les enlever. Ils disent beaucoup de notre identité au caractère bien trempé.