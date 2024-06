Les paysages de nos régions à la carte

Il dessine les contours de nos régions comme s’il les avait toutes sillonnées. À 23 ans, Pablo Raison et son coup de crayon assuré ont déjà tracé des milliers de kilomètres. Ce jour-là, en Bretagne, on découvre assez vite son secret : un sens aiguisé de l’observation. Et même s’il connaît bien la région, le Normand d’origine a dû y revenir pour imaginer sa carte de Bretagne. Mais vu l’étendue du travail, Pablo a dû trouver une autre technique. Il a recours à des outils modernes pour le guider, et une inspiration très ancienne. C’est à l’encre de Chine qu’il exprime toute sa nostalgie. Dans ses œuvres, Pablo doit aussi faire des choix. Dans une carte de France, il a placé les plus grandes villes, mais parfois aussi des petits villages. Et c’est qui a fait son succès. D’ailleurs, sa région le lui rend bien. Dans son ancien collège, il a pu exposer toutes ses œuvres. Désormais, l’ancien élève inspire ses successeurs et leur signe des autographes. Mais sa carrière ne fait que commencer et il a encore plein d’idées. Mais peu importe où il ira, avec ce coup de crayon, Pablo n’a pas fini de nous faire voyager. TF1 | Reportage K. Gaignoux, K. Moreau