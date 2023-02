Les paysans de la mer aux Antilles

Au Nord-Ouest de la Martinique, au pied de la montagne Pelée, c’est un matin tout en couleurs avec les pêcheurs du Carbet. Sur leurs embarcations, ils ont chargé des feuilles de cocotier séchées. Elles servent de leurre pour attirer un poisson : le balaou. Joel Griffit, pêcheur artisanal, scrute la surface de l’eau. Le bon moment est arrivé pour mouiller le filet et tenter de l’encercler le plus vite possible. Le banc de poissons ne doit pas leur échapper. Avec 600 mètres de filet déployés en quelques minutes, les balaous sont pris dans la nasse. Ce dernier referme le piège. Une fois à terre, chez lui, Joel prépare le balaou avec sa femme. Tout réside dans l’art de cuisson. Bon marché, il a longtemps été considéré comme le plat du pauvre. À l’aube, le petit navire a repris la mer, le long des plages du Carbet. Les hommes repartent pour une autre pêche ancienne : la senne. A terre sur le sable noir, d'autres se préparent pour une épreuve physique très particulière. TF1 | Reportage D. Bordier, P. Marcellin, L. Renault