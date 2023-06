Les péages seront-ils moins chers cet été ?

C'est bientôt l'été. Vous allez être nombreux à faire ce geste qui coûte plus cher que l'année dernière : le paiement au péage. Et c'est trop, beaucoup trop selon vous : "C'est énorme, ça n'arrête pas d'augmenter et pour nous. C'est vraiment compliqué de suivre en fait" ; "Sur le péage, on se fait vraiment racketter, ça augmente chaque année. C'est de plus en plus cher. On ne voit pas la qualité du service qui augmente" ; "Depuis que je conduis, ça fait quand même une paire d'années, je n'ai jamais vu baisser. Et ça, à mon avis, ce n'est quand même pas normal". Depuis le 1er février dernier, les tarifs de péage ont augmenté de près de 5% en moyenne sur les autoroutes françaises : près de trois euros sur un Paris-Lyon, soit une hausse de 7%. Vous payerez un euro de plus pour un Bordeaux-Toulouse et près d'un euro pour un Paris-Lille. Face à l'inflation, le ministre des Transports demande aux sociétés d'autoroutes de baisser le tarif des péages d'au moins 10% avant l'été. TF1 | Reportage N. Hadj-Bouziane, A. Cerrone