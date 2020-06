Les pêcheurs à la mouche ont repris du service en Auvergne

La grande saison de la pêche à la mouche redémarre. Plus qu'un loisir, cette activité relève de la passion chez certains adeptes. Une passion transmise de génération en génération. Chercher la truite derrière les rochers et jusque sous les branches, tel est le bon plaisir de ces pêcheurs. Mais la discipline ne s'arrête pas au bord de la rivière. La pêche à la mouche, c'est également le plaisir de fabriquer ses propres leurres. Une activité technique, minutieuse et surprenante.