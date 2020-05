Les pêcheurs bretons s'indignent des importations réalisées par les grandes surfaces

Les marins-pêcheurs subissent de plein fouet les conséquences économiques de la crise du coronavirus. Ils souffrent notamment de la fermeture des hôtels et des restaurants qui sont leur principal débouché. De plus, pendant que leurs bateaux sont à quai, des enseignes de la grande distribution s'approvisionnent en poissons importés, qui coûtent moins cher. Dans le Nord-Finistère, les pêcheurs bretons sont à bout et craignent que les prochaines semaines ne soient intenables. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 01/05/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 1er mai 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.