Les pêcheurs de la Manche s'inquiètent de la présence du Margiris

Depuis quelques semaines, l'un des plus gros chalutiers du monde a été repéré dans la Manche. Avec 143 mètres de long et 18 mètres de large, il est capable de pêcher 250 tonnes de poissons par jour. De quoi inquiéter la filière locale. En effet, les pêcheurs de Boulogne-sur-Mer n'ont jamais vu un bateau de cette taille dans leur zone de pêche. Une déconvenue supplémentaire alors que clients et commerçants constatent une dégradation de la situation de ces derniers depuis des années.