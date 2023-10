Les pêcheurs de l'extrême

Au péril de leurs vies, ils bravent une mer déchaînée pour récolter ce qu’on appelle ici le "roi des crustacés". À pied sur des rochers escarpés, ces pêcheurs de l’extrême esquivent des vagues de plusieurs mètres de haut. Cette pêche à haut risque, Otilio Fernandez la pratique depuis dix ans. Son costume de travail est composé d’une combinaison et de protections indispensables, telle qu’une genouillère personnalisée. Son arme, c’est une lance affûtée. Ce jour-là, la météo s’annonce difficile. Une inquiétude de plus pour Lucia, sa compagne qui reste avec leur toute jeune fille à la maison. Pour leur propre sécurité, les pêcheurs ne partent jamais seuls. Il faut profiter de la marée basse qui dure trois heures, pas une de plus. La presqu’île sera ensuite inaccessible. À l’approche des fêtes de fin d’année, les pouces-pieds peuvent se vendre à plus de 200 euros le kilo. Chaque pêcheur n’a le droit de prélever que cinq kilos de pouces-pieds par jour. Les gardes-côtes sillonnent les plages pour contrôler. Chaque année, la quête de ce crustacé provoque des accidents parfois mortels, ce qui a valu à ce littoral galicien le surnom de "Côte de la mort". TF1 | Reportage J. Garrel, A. Exposito