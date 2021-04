Les pêcheurs de truite ont ressorti leurs cannes

Les cours en vidéoconférence de deux frères commencent dans une heure. Encore le temps pour une truite si ça veut bien mordre. Ils pêchent ensemble depuis toujours : l'un à la cuillère et l'autre à la calée. C'est impensable pour eux de venir se confiner en Lozère sans leurs cannes à pêche. " Le plus important, c'est franchement de profiter de la nature", confie l'un deux. Dans la région, certains optent pour la pêche à la mouche. Des mouvements doux et discrets. Il s'agit de se fondre dans le paysage pour ne pas effrayer la truite. "On est calme. On est bercé par le bruit du courant et des oiseaux", explique un passionné. La connaissance des insectes est également indispensable dans ce type de pêche. Leurs tailles ainsi que leurs couleurs à la surface ou sous l'eau doivent être prises en compte pour mieux les imiter. "Trouver la bonne mouche et réussir à nourrir un poisson avec cette mouche, c'est ça qui est sympa", explique un autre amateur de pêche. Des pêcheurs viennent presque chaque jour faire voler leur fil de soie. Au bout se trouve un simple crochet pour piquer sans blesser.