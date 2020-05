Les pêcheurs du Lac d'Annecy au chômage technique

Sur le lac d'Annecy, seuls deux pêcheurs professionnels viennent encore perturber la tranquillité des poissons. Le calme règne sur l'eau, dénuée de toute activité de loisir. Emmanuel Clerc travaille avec une dizaine de restaurants, tous fermés en ce moment. Il a donc réduit son volume de pêche habituel de moitié. Ces professionnels se disent toujours motivés et développent la vente aux particuliers.