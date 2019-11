Les pêcheurs du lac du Der-Chantecoq mobilisés pour sauver les poissons

La vidange du lac du Der-Chantecoq a été prévue, mais des milliers de poissons ont encore été piégés dans la vase après l'opération. Un appel a été lancé d'urgence sur les réseaux sociaux pour les sauver. Près de 50 pêcheurs bénévoles y ont répondu présent et ont pu transférer pour l'heure cinq tonnes dans un bassin voisin. Nécessaires, ces vidanges vont encore se faire en 2020. Pêcheurs, élus et responsables locaux réfléchissent déjà à une solution pour éviter une nouvelle hécatombe. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 26/11/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 26 novembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.