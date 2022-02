Les pêcheurs face à la pollution des océans

Des déchets dans les filets : des canalisations, du baril, des pots de peinture, du plastique, etc. C'est ce qu'on voit sur des images envoyées par téléphone portable. Bruno, actuellement en mer tire la sonnette d'alarme. Cette pollution maritime touche tous les patrons pêcheurs de chalutiers comme Michaël. Il rentre au port du Guilvinec sur la pointe bretonne après quinze jours de mer. A son bord, 34 tonnes de poisson et sur le pont, plusieurs caisses de déchets qu'il faut débarquer. "Des vieilles bottes, des filtres à gasoil... 800 kg ou une tonne peut-être", raconte-t-il. Une situation récurrente qui consterne ce jeune patron pêcheur. Ramasser les déchets en mer impacte l'activité des pêcheurs. "C'est une perte de temps et d'argent", explique Michaël. A noter que ces détritus sont acheminés à la déchetterie du port et vont être triés. Pour certains, ils vont être envoyés dans des filières de recyclage. Chaque jour, plus de 100 tonnes de plastique seraient déversées dans les eaux françaises. TF1 | Reportage M. Pirckher, J. Denniel