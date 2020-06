Les pêcheurs gênés par l'installation de futures éoliennes en mer à Dieppe

À quinze kilomètres au large de Dieppe, un grand projet de 62 éoliennes devrait voir le jour, dans un secteur de pêche très prisé par les bateaux côtiers. Pour beaucoup, la concrétisation de ce parc éolien est impensable. En effet, c'est une nouvelle difficulté que doivent surmonter les pêcheurs du Tréport, après une météo hivernale difficile et des ventes de poissons en baisse durant le confinement. Avec des associations, ils ont déposé un recours devant le tribunal administratif de Nantes.