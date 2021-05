Les pèlerinages à Lourdes en souffrance

Ce lundi matin, l'esplanade de Lourdes (Hautes-Pyrénées) a été silencieux. En général à l'approche de l'Ascension, plus de 30 000 pèlerins se retrouvent chaque jour sur les lieux. Mais seuls quelques fidèles profitent du déconfinement. C'est le cas de Françoise et Dominique. Lourdes accueille principalement des groupes d'étrangers ainsi que des personnes âgées et malades. Un public qui ne se déplace pas encore. Rien qu'au mois de mai, 95% des pèlerinages ont été annulés. Autour du sanctuaire, la ville est comme endormie. Contrairement aux autres lieux touristiques, la commune ne profite pas du déconfinement. Sur les 140 hôtels de la ville, seul un tiers devrait redémarrer d'ici le mois de juin. Même si ce n'est pas rentable, Gilles Fonts veut reprendre le travail. Faute de pèlerins, ce gérant espère recevoir un public plus familial. À Lourdes, tous espèrent le retour des fidèles cet été, mais le pessimisme règne. Les hôteliers reçoivent encore des annulations.